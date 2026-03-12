وأشار المسؤول أن القوات الأميركية دمرت أكثر من 20 زورقا مخصصا لزرع الألغام، متوقعا استهداف المزيد من قطع البحرية الإيرانية في المضيق.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال الخميس، إن البحرية الأميركية قد ترافق السفن عبر مضيق هرمز، بالتعاون مع تحالف دولي، حالما تسمح الظروف العسكرية بذلك.

وأضاف بيسنت "أعتقد أنه حالما تسمح ‌الظروف العسكرية بذلك، ستقوم البحرية الأميركية، ربما بالتعاون مع تحالف دولي، ‌بمرافقة السفن عبر ‌المضيق".

ومضى يقول إن خطة مرافقة السفن ستنفذ بمجرد أن تفرض الولايات المتحدة "سيطرة كاملة على الأجواء، وتراجع قدرات (إيران) على إعادة بناء ‌صواريخها بشكل كامل".

وتسببت الهجمات ‌التي ⁠شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وردّ طهران فيما بعد إلى تفاقم التوترات بالمنطقة وشلّ حركة الملاحة ⁠عبر مضيق ‌هرمز، مما أدى إلى تعطيل ⁠تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط وزيادة ⁠أسعار الطاقة.

ووفق بيسنت "هناك بالفعل ناقلات نفط تعبر المضيق الآن، ناقلات إيرانية، وأعتقد أن عددا من الناقلات التي ترفع علم الصين تسنى ‌لها العبور أيضا. لذا نعلم أنهم لم يزرعوا ألغاما في المضيق".

ويوم الثلاثاء، قال ترامب إن الجيش الأميركي استهدف ودمر بالكامل عشرة زوارق إيرانية لزرع الألغام "غير نشطة"، داعيا إلى ضرورة إزالة أي ألغام زرعتها إيران في مضيق هرمز على الفور.

وفي رد واضح على ⁠تقارير إعلامية أفادت بأن إيران بدأت بزرع ألغام في مضيق هرمز، قال ترامب في منشور على تروث سوشيال، إن الولايات ‌المتحدة تستخدم نفس التقنية التي ‌استُخدمت ضد مهربي المخدرات "للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز".