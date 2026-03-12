وخاطب نتنياهو الشعب الإيراني قائلا إن لحظة "مسار جديد للحرية" تقترب وإن إسرائيل تقف معهم.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، الأمر يعتمد عليهم. إنه بأيديكم".

وتابع قائلا: ""يمكننا تهيئة الظروف لتغيير النظام لكن الأمر متروك لشعب إيران للخروج إلى الشوارع".

وشدد على أن "هدفنا هو منع إيران من نقل مشاريعها النووية والباليستية تحت الأرض".

وأشار إلى توجيه "ضربات قوية للحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج".

كذلك أكد نتنياهو أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل علماء إيرانيين بارزين في مجال الطاقة النووية.

وأوضح قائلا: "نريد استكمال المهمة للقضاء على التهديد الإيراني وضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا القيام "بالعديد من العمليات السرية والعلنية لتقييد قدرات إيران".

وأعلن نتنياهو أنه وجه تحذيرا إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إسرائيل ستتحرك "على الأرض" لنزع سلاح حزب الله إذا لم تقم بيروت بهذا الأمر.

واختتم قائلا: "أبلغت الحكومة اللبنانية قبل أيام: إنكم تلعبون بالنار إذا استمررتم في السماح لحزب الله بالتحرك، في انتهاك لتعهدكم بنزع سلاحه"، مضيفا: "لقد حان الوقت لتفعلوا ذلك. وإذا لم تفعلوا، فمن الواضح أننا سنفعل".