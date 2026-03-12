وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية.

وأكد الجانبان أن التصعيد العسكري في المنطقة ينطوي على تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال علاقات البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.