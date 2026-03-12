تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، اتصالا هاتفيا من أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها..مؤكدين أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.