أفاد مصدر أمني، الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة في أجواء ولاية خصب في سلطنة عمان، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.
وأكدت وكالة الأنباء العمانية استمرارية الأجهزة المختصّة كلٌّ في مجالها في بذل كافة الجهود لتبقى عُمان آمنة.
والأربعاء، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العمانية، بإسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة.
وأضافت: "تعمل الأجهزة المختصة على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة".