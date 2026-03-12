وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إلى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر على الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله التي سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم، عليكم إخلاء المبنى المحدد وتلك المجاورة له فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه بدأ شن موجة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في قلب العاصمة اللبنانية.

والخميس، استهدف الجيش الإسرائيلي في ضربات متلاحقة مبنى في حي الباشورة في بيروت، بحسب لقطات بث مباشر أوردتها وكالة فرانس برس.

وبعد وقت قصير من إنذار وجهه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لإخلاء مبنى في الباشورة تمهيدا لقصفه، استهدفت ثلاث ضربات على الأقل المبنى الذي تصاعدت منه سحب من الدخان الكثيف، من دون أن ينهار.

وهذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل بيروت منذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من الشهر الحالي.

وكان حزب الله قد أعلن، في وقت مبكر الخميس، أنه استهدف بالصواريخ "قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ نوعية".

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن حزب الله أطلق ليل الأربعاء نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها نحو الدولة منذ بداية الحرب.