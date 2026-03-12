وقال سلام خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة تعمل على "انتشال لبنان من المحنة التي أُوقع فيها"، مضيفاً: "حذرنا طويلا من جر بلدنا إلى الحرب، ونعمل على وقفها".

وأوضح أن الحكومة تعمل على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال وإعادة اللبنانيين النازحين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

تحذير من الشائعات

وحذر رئيس الوزراء اللبناني المواطنين من تداول الأخبار الكاذبة والبيانات المضللة، مؤكداً ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

وشدد سلام على أنه "لا تراجع عن قرار الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم"، مشيراً إلى العمل على إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة".

كما أكد أن السلطات لن تتهاون مع من يستغل حرية التعبير للتحريض أو نشر معلومات مضللة، لافتاً إلى أن المخالفين سيواجهون الملاحقة القضائية وفق القوانين المعمول بها.