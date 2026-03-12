وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم حتى الآن القضاء على أكثر من 100 مسلح وتدمير أكثر من 60 مقراً لوحدة قوة الرضوان".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي في منطقة حروف في لبنان، وقام بتصفية أبو علي ريان، قائد منطقة جنوب لبنان في وحدة قوة الرضوان".

وتابع: "كان ريان يدير القتال لقوة الرضوان في جنوب لبنان، وكان الشخصية المركزية المسؤولة عن تنسيق العمليات، وتجنيد العناصر، وإدارة سلسلة إمداد وسائل القتال الخاصة بالوحدة".

وأوضح المتحدث: "في إطار هجمات الجيش الإسرائيلي لتعميق الضربة ضد تنظيم حزب الله، تم تسجيل إصابة كبيرة في وحدة قوة الرضوان، وهي الوحدة المسؤولة عن عمليات الاقتحام في تنظيم حزب الله وتُعد أداة هجومية ودعائية مركزية للتنظيم. وبالتوازي مع إحباط القادة الكبار في وحدة قوة الرضوان، تمت تصفية أكثر من 100 مسلح وتدمير أكثر من 60 مقراً كانت تستخدمها الوحدة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل "العمل بقوة ضد تنظيم حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني، ولن يسمح بإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل".