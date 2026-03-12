وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، في مؤتمر صحفي: "خلال الليلة الماضية، شن حزب الله بالتنسيق مع إيران هجوما أطلقت خلاله صواريخ وطائرات مسيرة على المدن والمجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل، تقريبا نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن".

وأضاف شوشاني: "كانت تلك أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب"، مشيرا إلى أنه "كان لدينا دفاع جوي جيد واستجابة سريعة، مما أدى إلى وقوع إصابات معدودة، فقط ضربة أو اثنتان أو ثلاث مباشرة... وبعض المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.

وقال كاتس في بيان: "لقد أوعزت أنا ورئيس الوزراء (بنيامين نتيناهو) للجيش الإسرائيلي للاستعداد لتوسيع العمليات في لبنان ولإعادة الهدوء والأمن إلى المجتمعات الشمالية".

وأضاف: "حذرت رئيس لبنان (جوزيف عون) من أنه إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من تهديد المجتمعات الشمالية وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإننا سنقوم بذلك بأنفسنا وسنسيطر على أراض".