وبحسب الجيش، يعتبر المدعو أبو ذر محمدي عنصرا مركزيا في التنسيق العسكري بين حزب الله والنظام الإيراني حيث عمل كحلقة وصل ووسيط بين حزب الله ومسؤولين إيرانيين كبار.

وتابع: "كان عنصرا أساسيا في بناء القوة العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ، كما كان يعتبر مصدر معرفة ذو تاثير عالي فيما يتعلق بالوسائل القتالية الاستراتيجية التابعة لحزب الله".

وأضاف: "في إطار منصبه أشرف على عمليات التخطيط والتنفيذ في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدم الاستشارة ووجّه تخطيط عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل".