أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، القضاء على قائد في الحرس الثوري الإيراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله.
وبحسب الجيش، يعتبر المدعو أبو ذر محمدي عنصرا مركزيا في التنسيق العسكري بين حزب الله والنظام الإيراني حيث عمل كحلقة وصل ووسيط بين حزب الله ومسؤولين إيرانيين كبار.
وتابع: "كان عنصرا أساسيا في بناء القوة العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ، كما كان يعتبر مصدر معرفة ذو تاثير عالي فيما يتعلق بالوسائل القتالية الاستراتيجية التابعة لحزب الله".
وأضاف: "في إطار منصبه أشرف على عمليات التخطيط والتنفيذ في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدم الاستشارة ووجّه تخطيط عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل".