وجاءت تصريحات كاتس خلال اجتماع عقده مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، عقب تصعيد ميداني شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال كاتس إن "حزب الله شن قصفا كثيفا باتجاه إسرائيل الأربعاء"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "رد بقوة عبر استهداف مواقع في الضاحية الجنوبية وأهداف تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان".

وأضاف: "حذّرتُ الرئيس اللبناني من أنه إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من فرض السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من تهديد المستوطنات الشمالية وإطلاق النار باتجاه إسرائيل، فسنضطر إلى استعادة السيطرة على تلك الأراضي بأنفسنا".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان.

وأوضح أن الهدف من هذه التعليمات هو "استعادة الهدوء والأمن للمستوطنات الشمالية".