وذكرت وسائل الإعلام أن مقر اللواء 19 للحشد الشعبي تعرض لعدة ضربات جوية أوقعت في حصيلة أولية نحو 20 قتيلا من قوات الحشد وإصابة آخرين.

واعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية القصف الذي طال مقارا للحشد الشعبي العراقي في قضاء عكاشات "خرقا صارخا للسيادة الوطنية واستهدافا مباشرا لكرامة العراق، وتعديا واضحا على قواتنا الأمنية البطلة التي التزمت بأعلى درجات المهنية والوطنية في حماية الأرض والعرض".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي: "إننا نتابع ببالغ القلق والاستنكار الاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها أبطال الحشد الشعبي، وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المقدسة جنبا إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا الأمنية ضمن قواطع المسؤولية".

​وأوضح البيان: "إن استمرار هذا التجاوز والانتهاكات والعدوان الممنهج والمتكرر، وعدم تمييز الأهداف، من شأنه أن يسهم في خلط الأوراق وتهديد السلم المجتمعي وتقويض ركائز الأمن والاستقرار، كما أنه يثير حالة من الاستياء والسخط الكبيرين لدى أبناء شعبنا الصابر، محملين الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن تداعياته الخطيرة".

ولم تعلن الحكومة العراقية رسميا الجهة التي نفذت الهجوم ولا حجم الأضرار والخسائر جراء هذا القصف الذي يعد الأكبر منذ اندلاع الحرب في المنطقة.