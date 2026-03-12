أفاد الطيران المدني الكويتي، الخميس، بتعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.
وأضاف: "تم التعامل مع الحادث وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة".
وكالات - أبوظبي
