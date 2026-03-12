ويأتي ذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وأنه قد تم إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت حياة أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة، وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة استمرارها في موافاة الرأي العام بأي مستجدات أولاً بأول.