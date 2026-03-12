وأوضحت أن هدف إسرائيل هو دفع القتال إلى عمق الأراضي اللبنانية وتطهيرها من الداخل على غرار العمليات التي نُفذت في غزة والتي سمحت لسكان التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود بممارسة حياتهم اليومية.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن بعض المواقع التابعة لحزب الله فرب الحدود مع لبنان أعيد بناؤها تحت غطاء وقف إطلاق النار.

وذكرت أن الحملة ضد حزب الله لن تكون قصيرة ولن تتقيد بجدول زمني محدد، مضيفة أن "نطبق نموذج غزة في لبنان".

ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين قوله: "المفهوم الآن هو التقدم خطوة إلى الأمام ليس الدفاع على طول خط التجمعات السكنية، بل إلى الأمام. هذا يوفر أمانًا أكبر بكثير ويُمكّننا من الدفاع بطريقة أفضل بكثير".

وتابع: "ما كنا نخشى فعله لسنوات، نفعله الآن".

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن أحد الجنود: "يجب أن تتحرك الحدود باتجاه نهر الليطاني. فالتضاريس هنا تسمح لقوات العدو والطائرات المسيّرة بالتسلل تحت غطاء الغطاء النباتي".

وأضاف: "يجب ألا نوقف الحرب مرة أخرى بوقف إطلاق نار يسمح لحزب الله بالاستمرار في الوجود. إلى أن يتحقق هذان الأمران، لن يكون هناك أمن حقيقي هنا".