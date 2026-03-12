وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان أن "غارة للعدو الإسرائيلي على الرملة البيضاء في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 21 بجروح".

وكان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية ملاذا لهم بعد تلقيهم إنذارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية وجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الغارة استهدفت "سيارة في الرملة البيضاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، مضيفة أن الاستهداف تزامن مع تحليق للمسيرات المعادية على علو منخفض".

وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حالة فوضى بعد حصول الضربة عند الكورنيش البحري، حيث بدا رجال إنقاذ يحاولون إسعاف الضحايا إضافة إلى سيارات محطمة وسط حالة من الذعر والفوضى.

وهذا الهجوم هو الثالث لإسرائيل في قلب العاصمة بيروت منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، بعد استهدافها شقة في أحد الأحياء، الأربعاء، وغرفة في فندق مطل على البحر الأحد.

وأعلن حزب الله أيضا في وقت مبكر الخميس أنه استهدف بالصواريخ "قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ نوعية".

وهذا أحدث هجوم للحزب المدعوم من إيران منذ إطلاقه عملية عسكرية جديدة ضد إسرائيل، التي أعلنت بدورها ضرب 10 أهداف تابعة للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية بالتزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية ن مقتل أكثر من 630 شخصا، بحسب السلطات اللبنانية.