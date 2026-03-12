وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "استهدفنا 10 مبانٍ لحزب الله في الضاحية الجنوبية تضم مقر استخبارات، ومقرا لوحدة الرضوان، ومراكز قيادة خلال 30 دقيقة".

وأضاف أنه استهدف "عشرات منصات الإطلاق" إضافة إلى مواقع استخباراتية وقيادية في الضاحية الجنوبية، مؤكدا مقتل العشرات من عناصر حزب الله.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية فجر الخميس على منطقة الرملة البيضاء الواقعة عند الواجهة البحرية لبيروت.

وكان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية ملاذا لهم بعد تلقيهم انذارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية وجنوب لبنان.

وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بأن حزب الله ارتكب خطأ فادحا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، ويجب عليه وقف هجماته "فورا".

وأكد ماكرون أنه على إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم بري في لبنان.

وأوضح ماكرون أنه أجرى محادثات مع الرئيسين السوري أحمد الشرع واللبناني الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وأشار ماكرون إلى أن الرئيس الشرع "يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها".

واختتم قائلا إن "التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وسنواصل دعمه".