وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: "أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الغادر الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان الشقيقة بطائراتٍ مسيّرة، والذي أسفر عن وقوع أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء".

وأكدت الوزارة أن "هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع سلطنة عُمان الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، بإسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مصدرا أمنيا أفاد "بإسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة، دون تسجيل أية خسائر بشرية".

وأضافت: "تعمل الأجهزة المختصة على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة".