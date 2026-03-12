وأضاف ماكرون أن على إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم بري في لبنان.

وأوضح ماكرون أنه أجرى محادثات مع الرئيسين السوري أحمد الشرع واللبناني الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وأكد ماكرون أن الرئيس الشرع "يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها".

وأشار إلى أن "التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وسنواصل دعمه".

وكان ماكرون قد قال الإثنين، إن بلاده ستنشر نحو 12 سفينة حربية لتأمين مرور السفن عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقد يشمل ذلك مضيق هرمز.

وصرّح ماكرون، بعد لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة بافوس بأن: "هدفنا هو الحفاظ على موقف دفاعي صارم، والوقوف إلى جانب جميع الدول التي تتعرض لهجوم من إيران في إطار ردها، لضمان مصداقيتنا والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي. وفي النهاية، نهدف إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري".