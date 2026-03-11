وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس": "تتعامل السلطات المختصة في دبي حاليا مع حادث سقوط مسيّرة على مبنى في منطقة دبي كريك هاربور".

وأضاف المكتب أن "الفرق المعنية تواصل تنفيذ عمليات إخلاء للمبنى لضمان سلامة جميع السكان".

ولاحقا نشر المكتب أن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق محدود في المبنى ولم يتم تسجيل إصابات حتى الآن".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، عن تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية يوم الأربعاء مع عدد من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على حسابها في "إكس": "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (11 مارس 2026) مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و 39 طائرة مسيرة قادمة من إيران".

وأوضح البيان أنه: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1514 طائرة مسيرة".

وتابع البيان: "خلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية، والغانية والأندونيسية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".