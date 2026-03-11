وقال والتز في جلسة لمجلس الأمن، إن إيران استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وأضاف: "إيران تعمل على نشر الفوضى في المنطقة".

وتابع قائلا: "ندين استهداف إيران للبنى التحتية المدنية في الخليج وعدة دول بالمنطقة".

واختتم والتز قائلا إن النظام الإيراني "يهدد الأمن والسلام الدوليين".

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يطالب بـ"الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفا للعديد من الضربات منذ بداية النزاع.

ويدين نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

وأيدت 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن القرار، فيما امتنعت اثنتان عن التصويت هما روسيا والصين.

واعتبر مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي في كلمة أمام المجلس أن "هذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي يعكس إدراكا جماعيا لخطورة العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له" البحرين وسائر دول مجلس التعاون الخليجي والأردن منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد أن منطقة الخليج تشكل "ركنا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية"، مشيرا إلى أن حماية أمن هذه المنطقة "مسؤولية دولية مشتركة ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الاقتصاد العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية".

وصرح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أنه "يجب على إيران أن تستجيب لهذه الرسالة القوية من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وأن تكفّ عن تصعيد هذا الصراع".

من جانبه، قال المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبو شهاب، الأربعاء، إن إيران "اختارت الهجوم علينا"، مشددا على أن دولة الإمارات "لا تسعى للتصعيد".

وصرّح السفير محمد أبو شهاب، على هامش اجتماعات مجلس الأمن أن: "إيران اختارت الهجوم علينا ولا نسعى للتصعيد".

وأضاف: "نتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا.. والدفاعات الجوية الإماراتية حيّدت الهجمات الإيرانية".