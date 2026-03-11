وقال قرقاش في منشور على حسابه في "إكس": "اعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وعدد من دول المنطقة، ويؤكد أنها انتهاكٌ لسيادة الدول ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، يعكس موقفا دوليا واضحا يرفض هذه الهجمات ويزيد من عزلة إيران".

وأضاف قرقاش: "يبقى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي أساسا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاء تبني القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. ولم تصوّت أي دولة ضده.

وأدان مجلس الأمن هجمات إيران على المناطق السكنية والبنية المدنية بالخليج والأردن وما سببته من ضحايا وأضرار، معتبرا إياها انتهاكا للقانون وتهديدا للسلم الدولي.

وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

كما يدين نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز".