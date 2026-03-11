وقال السفير محمد أبوشهاب، في تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الأمن: "إيران اختارت الهجوم علينا ولا نسعى للتصعيد".

وأضاف: "نتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا.. والدفاعات الجوية الإماراتية حيّدت الهجمات الإيرانية".

وشدد: "لا توجد قوة قادرة على تغيير نموذج الإمارات القائم على التسامح".

وأوضح: "قيادة الإمارات أوضحت أن أولويتها هي سلامة وأمن كل فرد في البلاد".

وأردف السفير محمد أبوشهاب قائلا: "دولة الإمارات لا ترغب في هذا الصراع، وقد عملنا بكل طريقة لتجنب هذا الأمر وأيضا كنا نرغب في عدم التصعيد ونتجه إلى الحوار".

وختم بالقول: "لا يوجد أي شك أننا سنتخذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لحماية أمننا وسيادتنا وسيادة أراضينا وضمان أمن مواطنينا ومقيمينا تبعا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".