قال المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، الأربعاء، إن إيران "اختارت الهجوم علينا"، مشددا على أن دولة الإمارات "لا تسعى للتصعيد".
وقال السفير محمد أبوشهاب، في تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الأمن: "إيران اختارت الهجوم علينا ولا نسعى للتصعيد".
وأضاف: "نتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا.. والدفاعات الجوية الإماراتية حيّدت الهجمات الإيرانية".
وشدد: "لا توجد قوة قادرة على تغيير نموذج الإمارات القائم على التسامح".
وأوضح: "قيادة الإمارات أوضحت أن أولويتها هي سلامة وأمن كل فرد في البلاد".
وأردف السفير محمد أبوشهاب قائلا: "دولة الإمارات لا ترغب في هذا الصراع، وقد عملنا بكل طريقة لتجنب هذا الأمر وأيضا كنا نرغب في عدم التصعيد ونتجه إلى الحوار".
وختم بالقول: "لا يوجد أي شك أننا سنتخذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لحماية أمننا وسيادتنا وسيادة أراضينا وضمان أمن مواطنينا ومقيمينا تبعا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".