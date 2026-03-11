وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لخفض التصعيد".

وأكد سلطان عمانعلى مواقف سلطنة عُمان الحيادية، وعدم رضا سلطنة عُمان واستنكارها للاستهدافات المستمرة التي تطال أراضيها، وتؤكد اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شدد الجانبان على ضرورة إيقاف التصعيد والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب التي تمس أمن الدول واستقرارها.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، بإسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة.