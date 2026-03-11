وأفاد مصدر عسكري لـ"سكاي نيوز عربية" بأن المستهدف في غارة "عائشة بكار" في بيروت هو المسؤول في حماس أحمد عبد الله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن "العدو استهدف شقة في منطقة عائشة بكار"، وهو حي مكتظ بالسكان يقع على مقربة من أحد أكبر مراكز التسوّق في المدينة.

وفي بث مباشر لـ"أ ف ب تي في"، سُمع صوت قصف جوي ظهرت في أعقابه النيران تتصاعد من شقّة تقع ضمن مبنى سكني من عدة طوابق في بيروت.

وبحسب مراسل لفرانس برس في المكان، لحقت أضرار كبيرة بالطابقين السابع والثامن من المبنى وبمركبات قريبة وسط انتشار كثيف لقوات الأمن.

ماذا يحدث؟

طالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما تتوغل قواتها في جنوبه.

والأسبوع الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي فندقا في وسط بيروت، وأعلنت بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الضربة أسفرت عن مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل شنت غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه بدأ "موجة" غارات تستهدف "البنية التحتية لحزب الله في الضاحية".

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة، الثلاثاء، أن مقاتليه هاجموا "تجمعات العدو" في بلدتي الخيام والعديسة الحدوديتين الجنوبيتين، وأطلقوا صواريخ على إسرائيل بما في ذلك على "موقع دفاع صاروخي" جنوب حيفا.

وقال لاحقا إنه اشتبك مع قوة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيترون الحدودية "بأسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي الثلاثاء أن عدد النازحين بسبب الحرب "المسجلين ذاتيا" منذ 2 مارس بلغ 759 ألفا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أن "غارات متتالية شنها العدو الإسرائيلي" على بلدة قانا الجنوبية في قضاء صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وفي بلدة حناوية في قضاء صور ايضا، أفادت الوزارة بمقتل 3 أشخاص بينهم مسعف.

وأسفرت غارة استهدفت بلدة زلايا في البقاع الغربي عن مقتل شخص، بحسب الوزارة.