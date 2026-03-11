وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة أهداف في سماء الدوحة بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان أنها نجحت في إحباط الهجوم الصاروخي الذي استهدف الدولة.

من جانبها، أكدت الداخلية القطرية أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع" ودعت "الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".

وبينت الوزارة في بيان، أن الشظايا غالبا ما تكون غير منتظمة وحادة الأطراف، الأمر الذي قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها.

كما أشارت إلى أن هناك احتمال وجود أجزاء غير منفجرة، إذ قد تكون الشظايا في بعض الحالات جزءا من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وقد يؤدي تحريكها إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ.