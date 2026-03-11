وقال الحرس الوطني الكويتي في منشور على حسابه في "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د. جدعان فاضل جدعان فجر اليوم عن إسقاط 8 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى (قوة الواجب) تأمينها".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني إن هذا الإجراء "يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة".

ودعا المتحدث الجميع إلى "ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".

وأكد أن "قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وتلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان الثلاثاء، أن الاتصال شهد تجديد التأكيد على "إدانة العدوان الإيراني الآثم والمستمر ضد دولة الكويت والأردن ودول المنطقة وحق الدول المستهدفة بحماية سيادتها وأراضيها".

وأشار الوزيران إلى "تضامن بلديهما مع بعضهما البعض في مواجهة العدوان الإيراني وناقشا آثاره على دول المنطقة وانعكاساته الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.