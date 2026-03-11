وذكرت الخارجية الكويتية في بيان الثلاثاء، أن الاتصال شهد تجديد التأكيد على "إدانة العدوان الإيراني الآثم والمستمر ضد دولة الكويت والأردن ودول المنطقة وحق الدول المستهدفة بحماية سيادتها وأراضيها".

وأشار الوزيران إلى "تضامن بلديهما مع بعضهما البعض في مواجهة العدوان الإيراني وناقشا آثاره على دول المنطقة وانعكاساته الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أكد الإثنين، أن بلاده تمتلك "الحق الكامل والأصيل" في الدفاع عن سيادتها ومصالحها، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ.

وشدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، على أن الاعتداءات الإيرانية تعد تعديا سافرا على أمن وسيادة واستقرار دول المنطقة.

وقال أمير الكويت: "إن دولة الكويت تؤكد حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء وشكله".

واعتبر أن "الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة هي اعتداءات على أمن منطقتنا بأسرها وتهديد مباشر لاستقرارها وسلامها وأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بأمننا الجماعي".

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، "تضامن دولة الكويت الكامل مع أشقائها ودعمها كل ما يتخذ من إجراءات لحماية سيادة دولنا وأمن شعوبنا واستقرارها".