وقالت وزارة الدفاع العراقية في منشور على حسابها في "إكس": "تستنكر وزارة الدفاع العراقية بأشد العبارات، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، عبر هجمات شُنت بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدار الأيام القليلة الماضية".

وأكدت الوزارة أن هذه القواعد الجوية هي "سيادية وعراقية خالصة، تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون، ولا يتواجد فيها أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها".

وأضافت أن هذه القواعد "تضم أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، وضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين يسهرون على أمن الوطن".

وشددت على أنه "بالرغم من نجاح منظوماتنا الدفاعية وقواتنا الأمنية البطلة في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة وإحباط أهدافها، إلا أننا نؤكد أن وزارة الدفاع لن تقف موقف المتفرج، بل ستتصدى بحزم وتلاحق قضائيا وميدانيا كل الجهات المتورطة التي تسوّل لها نفسها المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد".

واختتمت الوزارة قائلة إن "المساس بهذه القواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر الأربعاء، باستهداف غارة جوية فصائل مسلحة في مدينة القائم.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران.

وفي المقابل، تبنّت فصائل تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على قالت إنها "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها.