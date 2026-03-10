وبحث الجانبان "علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وفرص تنمية آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين".

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء "تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعرض الجانبان سبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق الشيخ عبد الله بن زايد، خلال لقائه تشاي جون إلى "أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار المسؤول لتجاوز التوترات الراهنة، بما يسهم في صون الأمن الإقليمي وترسيخ الاستقرار".

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تقديره "للجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية الصديقة في دعم المساعي الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا الدور الذي تضطلع به في تشجيع الحوار البناء والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتحديات بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة بيئة داعمة للتنمية والتقدم وتحقيق المزيد من الازدهار لشعوب المنطقة".