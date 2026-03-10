وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران".

وأكدت الوزارة "الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وأوضحت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

ودعت إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".

وأعربت الإمارات، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.