وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن.

كذلك أكد المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من 5 آلاف هدف في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بأكثر من 90 بالمئة منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

وأكدت ليفيت أن هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية تراجعت بنحو 85 بالمئة.