وقال هرتسوغ لصحيفة بيلد الألمانية: "نحن بحاجة إلى أن نأخذ نفسا عميقا ونصل إلى النتيجة النهائية".

وأضاف هرتسوغ أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران تغيّر شكل الشرق الأوسط برمته.

ودافع هرتسوغ عن ‌الضربات على مواقع النفط الإيرانية باعتبارها وسيلة لسلب أموال "آلة الحرب" في ‌طهران.

وأوضح هرتسوغ أن "الإيرانيين هم الذين ينشرون الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء ⁠المنطقة والعالم. لذا أعتقد أننا إذا قمنا بقياس كل شيء بواسطة عداد السرعة، فلن نصل إلى أي مكان. نحن بحاجة إلى أن نأخذ نفسا عميقا ونصل إلى النتيجة النهائية".

وشدد على أن القضاء على التهديد الإيراني "سيمكن النظام ‌بأكمله في المنطقة من التنفس مرة أخرى فجأة والتطور أكثر. وهذا أمر رائع".

ونُشرت المقابلة في وقت ‌تقصف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بما وصفتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وإيرانيون على الأرض بأنها أقوى غارات جوية في الحرب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال في ⁠وقت سابق ‌إن إسرائيل لا تخطط لحرب لا نهاية ⁠لها وتجري مشاورات مع الولايات المتحدة حول موعد ⁠إنهائها.