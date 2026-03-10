وأكد نتنياهو وفي كلمة نشرها مكتبه عبر منصة "إكس"، أن الضغوط العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة خلقت "فرصة" لتغيير الحكم في طهران.

ووصف نتنياهو التصعيد الحالي بأنه "حرب تاريخية من أجل الحرية"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية وجهت ضربات غير مسبوقة للقيادة الإيرانية.

واعتبر نتنياهو أن الظروف الحالية تمثل "فرصة لا تتكرر" للإيرانيين لنيل حريتهم وإزاحة النظام.

وتوعد نتنياهو بمواصلة الهجمات "بمزيد من القوة"، مضيفا أن القادة الإيرانيين "يفرون" ولا يجدون ملاذا آمنا.

وشدد على أن إسرائيل ستهيئ الظروف في الأيام المقبلة لتمكين الشعب الإيراني من "تحقيق مصيره"، مضيفا: "عندما يحين الوقت المناسب، وهو يقترب بسرعة، سنسلمكم الراية".