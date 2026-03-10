وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك ​الثلاثاء، إن إسرائيل ‌ستخصص ميزانية خاصة تبلغ عشرات المليارات ‌من الشيقل (العملة الإسرائيلية) ‌للإنفاق الدفاعي الإضافي لتمويل الحرب الجوية مع ‌إيران.

وذكر سموتريتش ‌أن ⁠مجلس الوزراء اجتمع مساء الثلاثاء، للموافقة على الميزانية ⁠الخاصة ‌بالحرب. وأضاف "هذه ليست ⁠نفقات، إنها استثمار".

وقال نتنياهو ⁠إن البيانات تظهر أن ⁠اقتصاد إسرائيل قوي للغاية على الرغم من الحروب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الخطة، تنص على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 28 مليار شيكل (نحو 9 مليارات دولار)، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات شيكل (نحو 3.2 مليارات دولار) كاحتياطي لتلبية أي احتياجات عسكرية طارئة، وبذلك سترتفع ميزانية الدفاع الإجمالية إلى نحو 140 مليار شيكل (نحو 45 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 115% مقارنة بعام 2023 قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، الاثنين، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه يتم في إسرائيل والولايات المتحدة بلورة خطط حرب للأيام المقبلة، في ظل تقديرات بأن المعركة من المتوقع أن تستمر 5 أسابيع إضافية على الأقل

.ووفقا للقناة 12، يدور الحديث عن جدول زمني لا يقل عن 6 أسابيع منذ بداية الأحداث، حيث إن الهدف المركزي في الولايات المتحدة وإسرائيل هو الوصول إلى تدمير كامل لقدرات إيران العملياتية، مع التركيز على منظومة الصواريخ ومنصات الإطلاق التابعة لها.