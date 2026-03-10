وأكد رئيس إقليم كردستان العراق، أن الهجوم على قنصلية الإمارات يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، وتصعيدا خطيرا يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.