ووفق التقرير الذي نشره الموقع، فإن الرسالة الأميركية نقلت على مستوى سياسي رفيع، كما أبلغ بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في أول تدخل من إدارة ترامب لكبح العمليات الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية المشتركة ضد إيران قبل عشرة أيام.

وبحسب المصادر، استند الطلب الأميركي إلى عدة اعتبارات، من بينها أن استهداف منشآت الطاقة قد يلحق الضرر بالمدنيين الإيرانيين، في وقت تعتقد واشنطن أن شريحة واسعة من الإيرانيين تعارض النظام.

كما أشارت الإدارة الأميركية إلى أن ترامب يسعى إلى التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد انتهاء الحرب، على غرار النهج الذي اتبعه مع فنزويلا.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن تؤدي الضربات على البنية التحتية النفطية الإيرانية إلى ردود انتقامية واسعة من طهران تستهدف منشآت الطاقة في دول الخليج العربي، وهو ما قد يهدد أسواق الطاقة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن إيران كانت قد هاجمت في وقت سابق من الحرب منشآت طاقة في الخليج العربي باستخدام طائرات مسيرة، لكنها لم تتسبب بأضرار كبيرة أو دائمة، غير أن المسؤولين الأميركيين يخشون أن يؤدي تصعيد جديد يستهدف النفط الإيراني إلى تغيير هذا الحساب.

وذكر مصدر مطلع أن ترامب ينظر إلى ضرب منشآت النفط والطاقة الإيرانية باعتباره "خيار يوم القيامة"، أي خطوة قصوى يجب الاحتفاظ بها فقط إذا أقدمت إيران أولا على استهداف منشآت النفط في الخليج.

وكان ترامب قد لمح علنا إلى هذا الموقف يوم الاثنين، محذرا من أن إيران ستتلقى ضربات "أقوى بعشرين مرة" إذا ألحقت ضررا بإمدادات النفط العالمية، مضيفا في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة قد تستهدف مواقع "يمكن تدميرها بسهولة"، بما يجعل من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها.

وفي السياق نفسه، انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات الوقود، داعيا إلى توخي الحذر في اختيار الأهداف، وقال إن الهدف هو "تحرير الشعب الإيراني بطريقة لا تقوض فرصه في بناء حياة جديدة عندما ينهار هذا النظام".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تستهدف منشآت من هذا النوع، في إشارة إلى الضربات التي طالت مستودعات الوقود في إيران.