وأضافت ليفيت أن قاذفات بي-2 أسقطت مؤخرا قنابل ⁠تزن ‌2000 ⁠رطل على ما ⁠وصفتها بمواقع صواريخ ⁠على عمق كبير تحت الأرض في إيران.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر، الثلاثاء، إن بلاده تطارد ما تبقى من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية لتدميرها.

وأكد أن واشنطن وتل أبيب دمرتا مئات الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة، فيما قالت القيادة المركزية الأميركية إن عملية إطلاق الصواريخ الإيرانية انخفضت بنسبة 86 بالمئة خلال الأيام الأربعة الأولى.

في غضون ذلك ذكر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن نحو نصف الصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل تحتوي على ذخائر عنقودية، ما يشكل خطرا إضافياً على السكان.

وقال مسؤول عسكري في تصريحات شاركتها وزارة الدفاع "حوالى 50 بالمئة من الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو إسرائيل تحمل رؤوسا حربية عنقودية تتشظى في الجو إلى قنابل أصغر، ما يخلق مخاطر إضافية من حطام متساقط".