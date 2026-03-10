وذكرت الشبكة في منشور على منصة "إكس" أن هذه المؤشرات ظهرت في تقارير استخباراتية حديثة تشير إلى استعدادات إيرانية محتملة لزرع ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.

وقالت إن إيران تستخدم زوارق صغيرة قادرة على حمل لغمين إلى ثلاثة ألغام لكل منها.

وتابعت أنه "رغم أن مخزون الألغام الإيراني غير معروف علنا، إلا أن التقديرات على مر السنين تراوحت بين 2000 و6000 لغم بحري من أنواع إيرانية وصينية وروسية الصنع"