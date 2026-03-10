أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، يوم الثلاثاء، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر ألغام في مضيق هرمز.
وذكرت الشبكة في منشور على منصة "إكس" أن هذه المؤشرات ظهرت في تقارير استخباراتية حديثة تشير إلى استعدادات إيرانية محتملة لزرع ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.
وقالت إن إيران تستخدم زوارق صغيرة قادرة على حمل لغمين إلى ثلاثة ألغام لكل منها.
وتابعت أنه "رغم أن مخزون الألغام الإيراني غير معروف علنا، إلا أن التقديرات على مر السنين تراوحت بين 2000 و6000 لغم بحري من أنواع إيرانية وصينية وروسية الصنع"
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال دان كين، إن الولايات المتحدة هاجمت سفن زرع ألغام إيرانية.
وتحدث كين للصحفيين قائلا: "تواصل القيادة المركزية الأميركية اليوم عمليات البحث عن سفن زرع الألغام ومنشآت تخزين الألغام، وضربها".
وأدت الحرب إلى التأثير على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، مما حال دون إبحار ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على وقف الضخ مع نفاد سعة التخزين.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حركة المرور عبر المضيق انخفضت بنسبة 97 بالمئة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوفر الحماية لناقلات النفط عبر المضيق.
وذكر أيضا أنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بتوفير التأمين والضمانات لشركات الشحن.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عدة دول أوروبية والهند ودولا آسيوية أخرى تخطط لمهمة مشتركة لتوفير الحماية. لكنه قال إن مثل هذه العملية لا يمكن أن تحدث إلا بعد انتهاء الصراع.