وذكر الدبلوماسيون ⁠أن من المتوقع ⁠أن ​يعقد ⁠السفراء ​محادثات مع نظرائهم من البحرين ​والكويت وقطر والإمارات.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أكد دعمه للهجوم العسكري على إيران، حسبما قال أمينه العام مارك روته لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي، مساء الأربعاء.

وأكد روته أن هناك "دعما واسعا" بين أعضاء الحلف لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، حتى مع توجيه بعض القادة الأوروبيين انتقادات علنية للعملية.

كما أشار إلى أن قوات الناتو لا تزال على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الحلف، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال: "ما نقوم به حاليا في الناتو هو ضمان حماية كل شبر من أراضي الناتو بشكل شامل".