وذكر المسؤول لموقع "والا" الإسرائيلي: "نحن بصدد تدمير منصات الإطلاق. لقد دمرنا 80 بالمئة منها، ونحتاج إلى تدمير 95 بالمئة من منصات الإطلاق، وعندها إذا تم إطلاق صاروخ واحد كل بضعة أيام فسيكون من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية كما حدث خلال فترة إطلاق النار من قبل جماعة الحوثي".

وأضاف المسؤول: "التحدي أمام سلاح الجو هو محاولة تقليل قدرة إيران على إطلاق الصواريخ إلى حد أدنى شبه معدوم، وبعد ذلك سنواصل العمل في وضع غير محدود زمنيا لإتمام المهمة في إيران".

وأكد المسؤول الرفيع، الذي لم يكشف عن اسمه، أن مجموعة كبيرة من نشاط إطلاق الصواريخ يسهل تعقبها مقارنة بالمنصات الفردية، مضيفا: "سنطارد ما تبقى منها، ولكن من المستحيل التنبؤ باليوم الدقيق الذي سيتحقق فيه ذلك. سيستغرق الأمر بضعة أيام أخرى قبل أن نتمكن من العودة إلى الروتين".

وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد رسائل مختلفة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعديه بشأن نهاية الحرب مع إيران.

وقال ترامب إن الحرب تقترب من نهايتها، مؤكدا أن واشنطن متقدمة في الجدول الزمني الأصلي الذي كان يتراوح بين 4 و5 أسابيع.

والثلاثاء، نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية أن ترامب قد يتحدث مع إيران، ولكن بشروط مقبولة.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيث هيغسيث إن يوم الثلاثاء سيكون الأشد في الضربات الجوية على إيران منذ بداية الهجوم.

وأضاف هيغسيث، في تصريحات للصحفيين، أن يوم الثلاثاء سيشهد إطلاق أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات ضد إيران، واصفا طهران بأنها "يائسة وتترنح".

وأكد هيغسيث أن القوات الأميركية تحقق أهدافها "بدقة عالية". وقال: "نحقق أهدافنا بدقة في إيران حيث ندمر دفاعاتهم الجوية وصواريخهم وقدرتهم البحرية".

وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى وجود بوادر تراجع في القدرات الهجومية لإيران، حيث تم تسجيل أقل عدد من الصواريخ التي أطلقت من داخل إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.