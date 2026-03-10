وكان مراسل سكاي نيوز عربية قد أفاد، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكان بلدات أرنون يحمر وزوط الشرقية وزوط الغربية في جنوبي لبنان بضرورة الجلاء فورا.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: أرنون, يحمر, زوطر الشرقية, زوطر الغربية، نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة، الجيش الإسرائيلي، لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم".

وتابع الجيش: "نكرر مناشدتنا لكم وحرصا على سلامتكم بضرورة اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى منطقة شمال النبطية".

وأوضح البيان أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض العسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا".