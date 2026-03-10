وفي اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دان عبد العاطي استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي تهديدات تطال بعثاتها الدبلوماسية أو تمس أمنها.

كما قدم وزير الخارجية المصري التعازي لحكومة وشعب الامارات في حادث سقوط الطائرة المروحية الذي أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية.