وأدت الحرب إلى التأثير على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي ‌لنقل النفط ‌والغاز الطبيعي المسال عالميا، مما حال دون إبحار ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وأجبر ‌المنتجين على وقف ‌الضخ ⁠مع نفاد سعة التخزين.

وتحدث كين للصحفيين قائلا: "تواصل القيادة المركزية الأميركية اليوم عمليات البحث عن ⁠سفن ‌زرع الألغام ومنشآت تخزين ⁠الألغام، وضربها".

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الأميركي يدرس مجموعة ‌من ‌الخيارات ⁠في حال صدور ⁠تكليف ‌بمرافقة السفن عبر ⁠مضيق هرمز.

وتابع: "إذا ⁠كُلّفنا ​بالمرافقة، ⁠فسننظر ​في مجموعة الخيارات ​لتهيئة الظروف العسكرية اللازمة للقيام ​بذلك".

وذكر كين أن ‌"الجيش الإيراني يقاتل، لكنه ليس ‌أقوى ‌مما ⁠كانت تتوقع الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد ‌أنهم ⁠يقاتلون، وأنا أحترم ⁠ذلك، ​لكنني ⁠لا أعتقد ​أنهم أقوى مما ​كنا نتصور".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ⁠أغرقت أو دمرت أكثر من ​50 سفينة حربية ⁠خلال ​الأيام العشرة الأولى من الحملة على إيران.