وأضاف ⁠هيغسيث في تصريحات ⁠للصحفيين ‌أن اليوم ⁠الثلاثاء سيشهد إطلاق ⁠أكبر ​عدد ⁠من ​الطائرات المقاتلة والقاذفات ​ضد إيران، واصفا طهران بأنها "يائسة وتترنح".

وأكد هيغسيث أن القوات الأميركية تحقق أهدافها "بدقة عالية". وقال: "نحقق أهدافنا بدقة في إيران حيث ندمر دفاعاتهم الجوية وصواريخهم وقدرتهم البحرية".

وتابع الوزير الأميركي: "من أهدافنا أيضا تدمير البحرية الإيرانية". وشدد هيغسيث على أن الولايات المتحدة لن تنهي عملياتها قبل "القضاء على هذا العدو".

واتهم هيغسيث طهران باستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، قائلا: "إيران تطلق صواريخها من المدارس والمستشفيات"، ووصف النظام بأنه عمل لعقود على استهداف الجنود الأمريكيين والسعي لامتلاك سلاح نووي.

وأشار وزير الدفاع إلى بوادر تراجع في القدرات الهجومية الإيرانية، حيث تم رصد تسجيل أقل عدد من الصواريخ التي أطلقت من داخل إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشدد هيغسيث على أن "إيران تقف وحيدة الآن وتخسر بشدة".