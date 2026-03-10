وأضافت المفوضية أن حياة ⁠الكثيرين في لبنان انقلبت رأسا على عقب، في خضم صراع أوسع في الشرق الأوسط، ​بعد أن بلغ عدد النازحين المسجلين داخل البلاد ‌أكثر من 667 ألفا، بزيادة 100 ألف شخص في ‌يوم ‌واحد فقط.

وأوضحت المفوضية نقلا عن إحصاءات حكومية، أن نحو ⁠120 ألفا يعيشون في مراكز ⁠إيواء خصصتها الحكومة لهذا الغرض، في حين ​لا يزال آخرون ⁠يبحثون عن ​مكان للإقامة.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان: "أقام عدد ​آخر من الأشخاص عند أقاربهم أو أصدقائهم أو لا زالوا يبحثون عن سكن، ونرى سيارات مصطفة ​على ‌طول الشارع وأشخاصا ينامون فيها وعلى الأرصفة".

والإثنين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن تصاعد الأعمال ​القتالية أجبر ما يقرب من 700 ألف شخص على ⁠الفرار من منازلهم في لبنان.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان اعتبارا من الثاني من مارس، بعدما أطلق الحزب المدعوم من طهران صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في أول أيام الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وترد اسرائيل منذ ذلك الحين بشن غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان بضرورة إخلاء الضاحية الجنوبية ومساحة واسعة من جنوب لبنان، وأجزاء من سهل البقاع الشرقي، وهي جميعها مناطق تعتبر معاقل لجماعة حزب الله.

واضطر أكثر من مليون شخص إلى النزوح من منازلهم في لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2024.