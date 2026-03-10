وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن موسكو "ستتابع كيف تسير عملية التوصل إلى اتفاق".

وقال بيسكوف إن الكرملين لن يكشف تفاصيل مقترحات بوتين حول إيران.

لكن المتحدث أكد أن محادثة بوتين وترامب بشأن الوضع حول إيران لا تشير حتى الآن إلى أن الرئيس الروسي أصبح وسيطا في مساعي التسوية.

وقال: "ستسر روسيا المساعدة في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لذلك، لكن من الضروري التنسيق مع العديد من الأطراف في هذا الشأن".

وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب لم يناقشا بالتفصيل رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية خلال محادثتهما الأخيرة، غير أن العواقب السلبية لهذه القيود معروفة للجميع".

كما رفض التعليق على تقارير بخصوص تسريب معلومات استخباراتية إلى إيران، في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في ‌مؤتمر صحفي، الإثنين: "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع بوتين"، مضيفا أن الرئيس الروسي أراد ‌أن يمد يد العون بشأن ‌إيران.

وتابع: "قلت له: يمكنك أن تكون أكثر نفعا إذا أنهيت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. سيكون ذلك أكثر فائدة".

جاء الاتصال بعد ساعات من تصريحات لبوتين قال فيها إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، محذرا من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز ‌قد يتوقف قريبا.