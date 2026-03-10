وأعربت دولة الإمارات عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين".

كما أكدت الوزارة على أن "دولة الإمارات تطلب من حكومتي العراق وكردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".

وشددت على "رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تؤكد المملكة أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية".

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات.

ودان الأردن أيضا بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات.

وفي السياق ذاته، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي "تعده عملا مرفوضا يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيدا يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دوليا".

وجددت الوزارة "موقف قطر الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب، التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات".

كما أكد العراق، الثلاثاء، موقفه الثابت في "رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية"، مؤكدا حرصه على توفير الحماية الكاملة لها بما يضمن أداء مهامها في بيئة آمنة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إنها "تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بغداد وإقليم كردستان العراق، وتعد هذه الأفعال أعمالا مدانة".