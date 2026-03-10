وقال بيان للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني.

وأضاف الجيش: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون قرب مبان يستخدمها حزب الله، فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وحذر من أن "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

وأصدر بيان سابق تحذيرا لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوبي نهر الليطاني، مطالبا إياهم بمغادرة المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "الغارات مستمرة، حيث يعمل الجيش بقوة كبيرة في المنطقة".

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عدة لسكان ضاحية بيروت الجنوبية وجنوبي لبنان، تمهيدا لشن عمليات عسكرية يقول إنها تستهدف حزب الله.

وكثفت إسرائيل ضرباتها على مناطق متفرقة من لبنان خلال الأيام الأخيرة، وآخرها غارات ليل الإثنين طالت قرى في جنوب لبنان وشرقه.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "الطيران الحربي المعادي شن ليلا غارات على بلدات المجادل وشقرا وصريفا، وفي جزين أغار الطيران على الريحان" جنوبي لبنان.

وأضافت الوكالة: "أما في البقاع الغربي، فنفذ غارات على مرتفعات عين التينة".