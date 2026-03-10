وأشارت كتائب الإمام علي إلى أن "عدوانا أميركيا غادرا استهدف أحد مقرات اللواء 40" التابع لها ضمن هيئة الحشد الشعبي "في قضاء الدبس بمحافظة كركوك"، بحسب فرانس برس.

من جهتها، نقلت رويترز عن مصادر أمنية عراقية قولها إن غارات جوية استهدفت مقرا للحشد الشعبي العراقي قرب كركوك وأسفرت عن مقتل 4 مقاتلين وإصابة 12 آخرين.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.

في المقابل، تبنّت فصائل تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها.